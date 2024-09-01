Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1829 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1829 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1230 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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