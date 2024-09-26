4 пфеннига 1829 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1829 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Spink UK за 140 GBP. Торги состоялись 24 марта 2015.

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