Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1829 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1829 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8009 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 декабря 2019
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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