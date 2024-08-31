Фридрихсдор 1829 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1829 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2012.

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