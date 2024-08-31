Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1829 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1829 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1829 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1829
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1829 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage Eur (2)
  • Künker (3)
  • Westfälische (2)
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность VF
Цена
853 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1829 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1829 года Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские монеты номиналом Фридрихсдор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск