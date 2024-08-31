Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1829 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1829
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1829 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6904 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2300 EUR. Торги состоялись 15 марта 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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