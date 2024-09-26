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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1825 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2911 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Emporium Hamburg (2)
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  • Ibrahim's Collectibles (1)
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Teutoburger (3)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (4)
  • WCN (1)
Пруссия Талер 1825 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Пруссия Талер 1825 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1825 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе InAsta - December 3, 2018
Продавец InAsta
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1825 A на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1825 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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