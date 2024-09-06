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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1803 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1803 B
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1803 A
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1803 A
Средняя цена 200 $
Продажи
1 131
Аверс
Реверс
Талер 1803 B
Средняя цена 160 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 гроша 1803 A Силезия
Средняя цена 60 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 гроша 1803 B Силезия
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1803 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
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