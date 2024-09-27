Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1803 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1803
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1803 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
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Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
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Дата 9 октября 2001
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