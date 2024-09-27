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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1803 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1803 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1803 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1803 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
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  • WCN (1)
Пруссия Талер 1803 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия Талер 1803 B на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Пруссия Талер 1803 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Schulman - June 30, 2018
Продавец Schulman
Дата 30 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1803 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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