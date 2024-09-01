Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1803 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1803
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1803 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 380 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.
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