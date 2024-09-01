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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1803 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1803 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1803 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1803 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 380 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Пруссия 4 гроша 1803 A "Силезия" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1803 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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