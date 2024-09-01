4 гроша 1803 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1803 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1256 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 380 EUR. Торги состоялись 17 июня 2020.

Сохранность UNC (14) AU (6) XF (17) VF (14) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (4) Сервис NGC (5)

Продавец Все фирмы

CoinsNB (1)

COINSNET (3)

Dorotheum (1)

Felzmann (1)

Frühwald (5)

Grün (2)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Karbownik (1)

Katz (3)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (3)

Numedux (2)

Numimarket (3)

Numisbalt (1)

NUMMUS Olomouc (4)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (3)

Soler y Llach (1)

Stare Monety (1)

Tempus (1)

Teutoburger (3)

WAG (3)