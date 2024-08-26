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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1803 года B "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1803 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1803 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1803 года "Силезия" со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • GGN (1)
  • Grün (3)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 1600 CZK
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе GGN - April 26, 2003
Пруссия 4 гроша 1803 B "Силезия" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1803 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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