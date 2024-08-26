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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1803 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1803 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1803 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1803 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1738 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Dorotheum (1)
  • Hess Divo (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • WCN (1)
Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1007 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность F
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Пруссия Фридрихсдор 1803 A на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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