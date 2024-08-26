Фридрихсдор 1803 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1803 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1738 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3300 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2013.

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