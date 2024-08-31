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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1803 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1803 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1803 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1803 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5029 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (3)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
1173 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1803 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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