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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1803 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1803 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1803 года B - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1803
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1803 года со знаком B. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8250 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность
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  • Künker (3)
Пруссия Фридрихсдор 1803 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
4040 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1803 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
6954 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1803 B на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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