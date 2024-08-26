Фридрихсдор 1803 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1803 года со знаком B. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8250 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

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