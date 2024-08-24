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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1798 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1798 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 128

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 гроша 1798 A Силезия
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1
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