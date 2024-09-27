4 гроша 1798 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1798 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

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