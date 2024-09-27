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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1798 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1798 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1798 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1798 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 684 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

Сохранность
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Пруссия 4 гроша 1798 A "Силезия" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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