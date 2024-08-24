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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1798 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1798 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1798 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1798
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1798 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Пруссия Фридрихсдор 1798 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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