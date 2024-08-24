Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1798 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1798
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1798 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2810 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
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