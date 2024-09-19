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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1812 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1812 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 195 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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