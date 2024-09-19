Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 195 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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