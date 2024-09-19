1/6 талера 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 195 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

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