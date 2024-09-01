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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1812 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1812 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 46

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 A
Средняя цена 100 $
Продажи
1 54
Аверс
Реверс
Талер 1812 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1812 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1/6 талера 1812 B
Средняя цена 470 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1812 A Визит короля на монетный двор
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 33

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1812 A Пробные
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1812 A Пробные
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1812 A Пробные
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1812 A Пробный
Средняя цена 310 $
Продажи
0 24
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