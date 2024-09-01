Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробные 5 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,496 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2100 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (2)
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
2746 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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