Пробные 5 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2100 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

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