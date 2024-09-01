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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробные 5 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробные 5 пфеннигов 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробные 5 пфеннигов 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,496 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 5 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 763 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2100 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (2)
Пруссия 5 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Пруссия 5 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
2746 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Пруссия 5 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 5 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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