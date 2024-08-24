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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробный 1 пфенниг 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,559 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробный 1 пфенниг 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21502 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1812 A (Пробный) на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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