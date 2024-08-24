Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробный 1 пфенниг 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,559 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробный 1 пфенниг 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21502 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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