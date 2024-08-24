Пробный 1 пфенниг 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробный 1 пфенниг 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21502 проданному на аукционе Heritage Auctions за 575 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

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