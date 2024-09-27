Фридрихсдор 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1812 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3500 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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