Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1812 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3500 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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