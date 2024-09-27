Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1812 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1812 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1812 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3500 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (20)
  • Leu (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rhenumis (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2171 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия Фридрихсдор 1812 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1812 года Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские монеты номиналом Фридрихсдор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск