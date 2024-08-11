Пробные 10 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 10 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6255 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1850 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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