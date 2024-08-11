Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробные 10 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11,692 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 10 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6255 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1850 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Где продать?
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