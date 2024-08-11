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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробные 10 пфеннигов 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробные 10 пфеннигов 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробные 10 пфеннигов 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11,692 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 10 пфеннигов 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6255 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1850 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
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Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 10 пфеннигов 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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