Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1812 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность F
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