Талер 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1812 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2005.

Сохранность UNC (4) AU (10) XF (23) VF (10) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

Busso Peus (1)

Cayón (1)

CoinsNB (1)

Felzmann (4)

Frühwald (1)

GGN (2)

Gorny & Mosch (2)

Grün (4)

Heritage (2)

Höhn (3)

Ibrahim's Collectibles (1)

Katz (1)

Künker (14)

Möller (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numisbalt (1)

Numisor (1)

NUMMUS Olomouc (2)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Teutoburger (3)

WAG (3)

WCN (1)