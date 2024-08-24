Талер 1812 года A "Визит короля на монетный двор" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1812 года "Визит короля на монетный двор" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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