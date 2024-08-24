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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1812 года A "Визит короля на монетный двор" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1812 года A "Визит короля на монетный двор" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1812 года A "Визит короля на монетный двор" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1812 года "Визит короля на монетный двор" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Leu (1)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (3)
Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность VF
Цена
5036 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
5609 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1812 A "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1812 "Визит короля на монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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