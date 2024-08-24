Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1812 года A "Визит короля на монетный двор" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1812 года "Визит короля на монетный двор" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1183 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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- Westfälische (3)
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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