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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1812 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1812 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1812 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 3100 PLN. Торги состоялись 17 июня 2024.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1812 B на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Пруссия 1/6 талера 1812 B на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность AU
Цена
758 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Пруссия 1/6 талера 1812 B на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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