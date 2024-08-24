1/6 талера 1812 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1812 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik за 3100 PLN. Торги состоялись 17 июня 2024.

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