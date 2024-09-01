Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробные 2 пфеннига 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,118 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1812
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 2 пфеннига 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.
Сохранность
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Продавец Numisfitz GmbH
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Где продать?
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