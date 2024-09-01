Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробные 2 пфеннига 1812 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробные 2 пфеннига 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробные 2 пфеннига 1812 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,118 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1812
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробные 2 пфеннига 1812 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Numisfitz GmbH (1)
Пруссия 2 пфеннига 1812 A (Пробные) на аукционе Numisfitz GmbH - December 3, 2023
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1306 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
1570 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 пфеннига 1812 A (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1812 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск