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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1799 A
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 39

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 гроша 1799 A Силезия
Средняя цена 60 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1799 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1799 A
Средняя цена
Продажи
0 0
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