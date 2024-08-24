Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1799 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1799
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1799 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2881 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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