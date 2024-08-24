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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1799 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1799 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1799 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1799 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2881 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5889 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
1043 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Heritage - November 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Oslo Myntgalleri - May 14, 2017
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 14 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1799 A на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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