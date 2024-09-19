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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1799 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1799 года A "Тип 1799-1806" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1799 года A "Тип 1799-1806" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого серебра (0,0109 oz) 0,338 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1799 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1799 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1799 A на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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