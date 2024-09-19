1 пфенниг 1799 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1799 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

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