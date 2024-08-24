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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1799 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1799 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1799 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1799 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Schulman - December 1, 2012
Продавец Schulman
Дата 1 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
Пруссия 4 гроша 1799 A "Силезия" на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1799 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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