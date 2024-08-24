4 гроша 1799 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1799 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

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