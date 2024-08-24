Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1799 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1799
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1799 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4609 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 1 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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