Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1817 года A "Тип 1816-1822" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1817 года A "Тип 1816-1822" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1817 года A "Тип 1816-1822" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27380 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (2)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Darabanth (2)
  • Emporium Hamburg (15)
  • Felzmann (3)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Höhn (12)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (4)
  • Kroha (3)
  • Künker (6)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (3)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (17)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (5)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (2)
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1817 A на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Пруссия Талер 1817 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия Талер 1817 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1817 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск