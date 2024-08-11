Талер 1817 года A "Тип 1816-1822" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27380 проданному на аукционе Heritage Auctions за 881 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

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