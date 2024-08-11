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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1817 A
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1817 A
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 87

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817 A
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1817 A
Средняя цена 120 $
Продажи
1 107
Аверс
Реверс
1/6 талера 1817 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1817 B
Средняя цена 120 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
1/6 талера 1817 D
Средняя цена 160 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1817 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 35
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