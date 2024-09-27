Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1817 года B "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3237 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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