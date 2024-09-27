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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1817 года B "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1817 года B "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1817 года B "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3237 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Heritage - September 15, 2016
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Heritage - September 15, 2016
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Пруссия 1/6 талера 1817 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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