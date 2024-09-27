1/6 талера 1817 года B "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3237 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

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