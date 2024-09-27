Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1817 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1817 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2827 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
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Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
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Дата 6 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
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Дата 30 января 2020
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2019
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Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
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