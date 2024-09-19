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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1817 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1817 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1817 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3642 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 775 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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