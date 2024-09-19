Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1817 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3642 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 775 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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