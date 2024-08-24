Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1817 года A "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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