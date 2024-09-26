Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1817 года D "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 330 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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