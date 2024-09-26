1/6 талера 1817 года D "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 330 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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