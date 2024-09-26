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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1817 года D "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1817 года D "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1817 года D "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1584 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 330 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Felzmann - November 12, 2019
Продавец Felzmann
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Rauch - December 14, 2014
Продавец Rauch
Дата 14 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1817 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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