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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1817 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1817 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1817 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1817 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5036 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
1427 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
2046 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Heritage - June 3, 2005
Пруссия Фридрихсдор 1817 A на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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