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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1817 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1817 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1817 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • HERVERA (2)
  • Künker (8)
  • NumisCorner (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Пруссия Талер 1817 A на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия Талер 1817 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1817 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1817 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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