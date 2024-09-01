Талер 1817 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность AU (1) XF (8) VF (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (1)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Busso Peus (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

HERVERA (2)

Künker (8)

NumisCorner (1)

Rio de la Plata (1)

Soler y Llach (2)

Sonntag (1)

Teutoburger (2)

WAG (1)

Westfälische (2)