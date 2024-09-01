Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1817 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1817 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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