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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1807 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1807 A
Средняя цена 260 $
Продажи
1 42
Аверс
Реверс
1/3 талера 1807 A
Средняя цена 300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 гроша 1807 A Силезия
Средняя цена 50 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 крейцера 1807 A Силезия
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1807 G Силезия
Средняя цена 220 $
Продажи
0 7
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