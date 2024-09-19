1/3 талера 1807 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1807 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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