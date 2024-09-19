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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1807 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1807 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1807 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1807 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 16, 2018
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/3 талера 1807 A на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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