Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1807 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1807
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1807 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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