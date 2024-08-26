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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1807 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1807 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1807 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1807 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Пруссия Талер 1807 A на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Пруссия Талер 1807 A на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Пруссия Талер 1807 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1807 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Пруссия Талер 1807 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1807 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1807 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Пруссия Талер 1807 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1807 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Талер 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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