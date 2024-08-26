Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1807 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1807
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1807 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3055 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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