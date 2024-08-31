3 крейцера 1807 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1807 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

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