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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 крейцера 1807 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1807 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1807 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,263)
  • Вес 1,641 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4316 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1807 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 крейцера 1807 G "Силезия" на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1807 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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