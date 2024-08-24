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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 крейцера 1807 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1807 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1807 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,263)
  • Вес 1,641 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4316 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 крейцера 1807 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 3 крейцера 1807 A "Силезия" на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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