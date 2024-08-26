Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1800
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1800 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4400 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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