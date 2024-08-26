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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1800 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1800 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1800 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4400 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3041 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1607 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Aurea - May 20, 2017
Продавец Aurea
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Пруссия 2 фридрихсдора 1800 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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