2 фридрихсдора 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1800 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2366 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4400 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

Сохранность AU (12) XF (20) VF (28) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (2) VF30 (2) Сервис NGC (2) PCGS (2)

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