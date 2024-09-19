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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1800 A
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 61
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1800 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1800 B
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1800 A
Средняя цена 400 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Талер 1800 B
Средняя цена 530 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/3 талера 1800 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
4 гроша 1800 A Силезия
Средняя цена 160 $
Продажи
0 10
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