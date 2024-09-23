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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1800 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1800 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1800 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1800 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1750 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HERVERA (1)
  • Künker (2)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (1)
Пруссия Талер 1800 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия Талер 1800 B на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
2066 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Пруссия Талер 1800 B на аукционе Soler y Llach - July 6, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1800 B на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1800 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1800 B на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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