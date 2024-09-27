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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1800 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1800 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1800 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4533 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Attica Auctions - December 10, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Bruun Rasmussen - February 6, 2021
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1800 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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