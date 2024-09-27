Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1800
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1800 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1643 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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