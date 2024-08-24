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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1800 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1800 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • cgb.fr (1)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (3)
  • Gärtner (2)
  • Grün (2)
  • Höhn (4)
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  • Kroha (1)
  • Künker (10)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NumisCorner (1)
  • Rhenumis (1)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (2)
  • WCN (2)
  • Westfälische (2)
Пруссия Талер 1800 A на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия Талер 1800 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Пруссия Талер 1800 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1800 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1800 A на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе cgb.fr - March 10, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1800 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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