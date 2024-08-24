Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1800
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
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- Westfälische (2)
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 10 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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