Талер 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1500 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

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