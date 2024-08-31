1/3 талера 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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