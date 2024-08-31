Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1800
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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