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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1800 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1800 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1800 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1800
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1800 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 440 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность F
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Пруссия 1/3 талера 1800 A на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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