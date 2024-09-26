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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1825 A на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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