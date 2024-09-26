1/6 талера 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

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