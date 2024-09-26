Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1825
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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